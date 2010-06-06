Купить вакуумное оборудование и технику от лучших производителей на сайте Вакуумные насосы.ру

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В нашем интернет-магазине вы можете купить вакуумное оборудование от лучших мировых производителей: Busch, Leybold, DVP, Becker, VARP, KyKy, SHI Cryogenics, KINNEY, CVI Torr Master, Вакуумтех и другие.
В каталоге представлены все самые востребование типы вакуумных насосов, необходимые практически во всех областях промышленности, в медицине, для научных и лабораторных исследований.
Мы работаем с производителями без посредников и поставляем оборудование напрямую. Что позволяет обеспечивать стабильные поставки и сравнительно невысокую стоимость вакуумного оборудования на российском рынке.
Все оборудование сертифицировано и проходит обязательные испытания как на соответствие заявленным рабочим характеристик, так и при повышенных нагрузках, которые возможны из-за неправильной эксплуатации, нарушения герметичности вакуумной системы и прочих нештатных ситуаций.
Все наши специалисты имеют профильное инженерное образование, и помогут подобрать оборудование, которое будет наилучшим образом обеспечивать требуемые параметры:
- уровень разрежения (давление);
- откачку газового потока, поступающего в вакуумную систему;
- время выхода на рабочий режим;
- температуру откачеваемой среды;
- концентрацию остаточных газов.
Разновидности вакуумного оборудования и техники
Вакуумное оборудование можно разделить по его назначению в составе вакуумной системы на основные группы:
- вакуумные насосы - оборудование для вакуума, его получения и поддержания вакуума;
- средства для измерения и контроля вакуума - это вакуумметры, преобразователи давления, индикаторы, масс-спектрометры;
- вакуумная арматура - это клапаны, затворы, натекатели, соединения (штуцерные, фланцевые и др.), уплотнения, сильфоны, переходники и др. ;
- вакуумные камеры - герметичные объемы, которые необходимы для создания определенных условий при проведении научных исследований и технологических процессов;
- вакуумная техника для течеискания - устройства для обнаружения и локализации течей, в основном это гелиевые течеискатели;
- вакуумные ловушки - устройства для уменьшения концентрации отдельных компонентов газовой смеси и предотвращение их попадания из из одной части вакуумной системы в другую, например, для предотвращения попадания молекул масляного пара из низковакуумной части системы в высоковакуумную;
- прочие конструктивные элементы вакуумных систем: электрические вакуумные вводы, вводы движений, заглушки, смотровые окна, манипуляторы, загрузочные устройства и др.
Промышленное вакуумное оборудование очень разнообразно, и описанные выше группы включают только наиболее распространенные устройства, но дают представление об элементах, которые содержат вакуумные установки.
Иногда в отдельную категорию выносят вакуумные смазочные материалы и герметики. Вакуумное масло обеспечивает работу большинства механических низко- и средневакуумных насосов, которые входят в состав большого количества вакуумных установок, а для диффузионных вакуумных насосов вакуумное масло является рабочей жидкостью.
Каталог вакуумных насосов
Основным устройством в любой вакуумной установке является вакуумный насос, ведь без него условиях Земли невозможно получить вакуум.
Вакуумные насосы разнообразны и могут сильно отличаться по принципу действия, рабочим параметрам и областям применения.
В нашем каталоге представлен самый большой выбор известных во всем мире брендов, зарекомендовавших себя высокой надежностью оборудования и превосходными рабочими параметрами.
Большой модельный ряд позволяет подобрать насос, который будет с наименьшими затратами обеспечивать лучшие параметры разреженной среды, будь это исследовательская задача или технологический процесс на производстве.
Наши преимущества
- Поставка вакуумного оборудования напрямую от производителей. Работа без посредников позволяет нам поддерживать честный уровень цен, поставлять оборудование в кратчайшие строки и контролировать ассортимент.
- На складе всегда в наличии популярные модели вакуумных насосов.
- Большой опыт работы с крупными клиентами и производственными предприятиями.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту и быстрый подбор оборудования, исходя из требований конкретной технической задачи.
- Высококвалифицированные сотрудники, консультирующие и сопровождающие клиента на всех этапах сделки.
- Аккуратная и быстрая доставка оборудования точно в согласованный срок. Все оборудование проходит обязательную проверку перед отправлением и надежно упаковывается.
Мы поставляем вакуумные насосы от лучших мировых производителей промышленной техники и предлагаем решения, которые оптимально подойдут для обеспечения требуемых параметров вакуума, к какой бы сфере ни относилась ваша техническая задача.
Области и сферы применения
Современные промышленность, производство, научно-исследовательские лаборатории, медицинские технологии невозможно представить без технологий создания вакуума.
С ростом объемов производства и быстрым развитием микроэлектроники и полупроводниковой промышленности увеличивается и потребность в вакуумном оборудовании. Полупроводниковая промышленность стала одним из основных потребителей вакуумного оборудования - на нее приходится около 40% продаж. Это привело к росту требований к чистоте вакуума, что стало толчком в разработке сухих (безмасляных) вакуумных насосов.
Вакуумная техника для лабораторий (лабораторный вакуум) физических, биологических и химических исследований, а также для медицинских установок тоже должна обеспечивать чистый вакуум, не загрязненный углеводородами.
Вакуумные насосы для лабораторий и медицины находятся в одном помещении с людьми, поэтому к ним предъявляется повышенные требования к экологичности, выхлопу откачиваемого газа, который может быть загрязнен масляным паром, уровню шума, габаритным размерам и герметичности, особенно если они применяются для откачки агрессивных, токсичных и т.д. сред, которые не должны попадать в атмосферу.
Вакуумное оборудование становится все более востребованным в энергетике. Вакуум необходим для:
- производства солнечных батарей;
- роторов ветрогенераторов;
- атомной энергетики (создание материалов с нужными свойствами, герметизация, вакуумные системы необходимы для обеспечения рабочих процессов).