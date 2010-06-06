Купить вакуумное оборудование и технику от лучших производителей на сайте Вакуумные насосы.ру

Всегда в наличие ходовые модели

Скорость откачки: от 1500 до 60000 л/с

Давление: от 3•10 -7 до 6,6•10 -7 мБар

Скорость откачки: от 340 до 90000 л/с

Давление: от 5•10 -10 до 1•10 -6 мБар

Скорость откачки: от 25 до 3200 л/с

Давление: от 5•10 -5 до 1.33•10 -4 мБар

Скорость откачки: от 880 до 36000 л/с

Перепад давлений: от 25 до 100 мБар

Скорость откачки: от 180 до 9535 м 3 /час

Давление: от 0,0006 до 0,1 мБар

Скорость откачки: от 72 до 1322 м 3 /час

Давление: от 40 до 200 мБар

Скорость откачки: от 40 до 950 м 3 /час

Давление: от 2,6 до 46,6 мБар

Скорость откачки: от 1 до 40 м 3 /час

Давление: от 6,6 до 160 мБар

Скорость откачки: от 5 до 30000 м 3 /час

Давление: от 0,009 до 0,008 мБар

Скорость откачки: от 3,6 до 60 м 3 /час

Давление: от 0,001 до 25 мБар

Скорость откачки: от 70 до 2500 м 3 /час

Давление: от 0,0005 до 400 мБар

Производительность: от 55 до 2050 м 3 /час

В нашем интернет-магазине вы можете купить вакуумное оборудование от лучших мировых производителей: Busch, Leybold, DVP, Becker, VARP, KyKy, SHI Cryogenics, KINNEY, CVI Torr Master, Вакуумтех и другие.

В каталоге представлены все самые востребование типы вакуумных насосов, необходимые практически во всех областях промышленности, в медицине, для научных и лабораторных исследований.

Мы работаем с производителями без посредников и поставляем оборудование напрямую. Что позволяет обеспечивать стабильные поставки и сравнительно невысокую стоимость вакуумного оборудования на российском рынке.

Все оборудование сертифицировано и проходит обязательные испытания как на соответствие заявленным рабочим характеристик, так и при повышенных нагрузках, которые возможны из-за неправильной эксплуатации, нарушения герметичности вакуумной системы и прочих нештатных ситуаций.

Все наши специалисты имеют профильное инженерное образование, и помогут подобрать оборудование, которое будет наилучшим образом обеспечивать требуемые параметры: