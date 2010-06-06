Купить вакуумное оборудование и технику от лучших производителей на сайте Вакуумные насосы.ру
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Пластинчато-роторные вакуумные насосы

230моделей
Производительность:от 55 до 2050 м3/час
Давление:от 0,0005 до 400 мБар

Винтовые вакуумные насосы

55моделей
Скорость откачки:от 70 до 2500 м3/час
Давление:от 0,001 до 25 мБар

Спиральные вакуумные насосы

16моделей
Скорость откачки:от 3,6 до 60 м3/час
Давление:от 0,009 до 0,008 мБар

Водокольцевые вакуумные насосы

137моделей
Скорость откачки:от 5 до 30000 м3/час
Давление:от 6,6 до 160 мБар

Мембранные (диафрагменные) вакуумные насосы

42модели
Скорость откачки:от 1 до 40 м3/час
Давление:от 2,6 до 46,6 мБар

Кулачковые (когтевые) вакуумные насосы

27моделей
Скорость откачки:от 40 до 950 м3/час
Давление:от 40 до 200 мБар

Золотниковые вакуумные насосы (АВЗ)

20моделей
Скорость откачки:от 72 до 1322 м3/час
Давление:от 0,0006 до 0,1 мБар

Бустерные роторные вакуумные насосы Рутса

42модели
Скорость откачки:от 180 до 9535 м3/час
Перепад давлений:от 25 до 100 мБар

Бустерные паромасляные вакуумные насосы

14моделей
Скорость откачки:от 880 до 36000 л/с
Давление:от 5•10-5 до 1.33•10-4 мБар

Турбомолекулярные вакуумные насосы

27моделей
Скорость откачки:от 25 до 3200 л/с
Давление:от 5•10-10 до 1•10-6 мБар

Диффузионные вакуумные насосы

25моделей
Скорость откачки:от 340 до 90000 л/с
Давление:от 3•10-7 до 6,6•10-7 мБар

Криогенные вакуумные насосы

24модели
Скорость откачки:от 1500 до 60000 л/с

Вакуумное оборудование и техника

В нашем интернет-магазине вы можете купить вакуумное оборудование от лучших мировых производителей: Busch, Leybold, DVP, Becker, VARP, KyKy, SHI Cryogenics, KINNEY, CVI Torr Master, Вакуумтех и другие.

В каталоге представлены все самые востребование типы вакуумных насосов, необходимые практически во всех областях промышленности, в медицине, для научных и лабораторных исследований.

Мы работаем с производителями без посредников и поставляем оборудование напрямую. Что позволяет обеспечивать стабильные поставки и сравнительно невысокую стоимость вакуумного оборудования на российском рынке.

Все оборудование сертифицировано и проходит обязательные испытания как на соответствие заявленным рабочим характеристик, так и при повышенных нагрузках, которые возможны из-за неправильной эксплуатации, нарушения герметичности вакуумной системы и прочих нештатных ситуаций.

Все наши специалисты имеют профильное инженерное образование, и помогут подобрать оборудование, которое будет наилучшим образом обеспечивать требуемые параметры:

  • уровень разрежения (давление);
  • откачку газового потока, поступающего в вакуумную систему;
  • время выхода на рабочий режим;
  • температуру откачеваемой среды;
  • концентрацию остаточных газов.

Разновидности вакуумного оборудования и техники

Вакуумное оборудование можно разделить по его назначению в составе вакуумной системы на основные группы:

  • вакуумные насосы - оборудование для вакуума, его получения и поддержания вакуума;
  • средства для измерения и контроля вакуума - это вакуумметры, преобразователи давления, индикаторы, масс-спектрометры;
  • вакуумная арматура - это клапаны, затворы, натекатели, соединения (штуцерные, фланцевые и др.), уплотнения, сильфоны, переходники и др. ;
  • вакуумные камеры - герметичные объемы, которые необходимы для создания определенных условий при проведении научных исследований и технологических процессов;
  • вакуумная техника для течеискания - устройства для обнаружения и локализации течей, в основном это гелиевые течеискатели;
  • вакуумные ловушки - устройства для уменьшения концентрации отдельных компонентов газовой смеси и предотвращение их попадания из из одной части вакуумной системы в другую, например, для предотвращения попадания молекул масляного пара из низковакуумной части системы в высоковакуумную;
  • прочие конструктивные элементы вакуумных систем: электрические вакуумные вводы, вводы движений, заглушки, смотровые окна, манипуляторы, загрузочные устройства и др.

Промышленное вакуумное оборудование очень разнообразно, и описанные выше группы включают только наиболее распространенные устройства, но дают представление об элементах, которые содержат вакуумные установки.

Иногда в отдельную категорию выносят вакуумные смазочные материалы и герметики. Вакуумное масло обеспечивает работу большинства механических низко- и средневакуумных насосов, которые входят в состав большого количества вакуумных установок, а для диффузионных вакуумных насосов вакуумное масло является рабочей жидкостью.

Каталог вакуумных насосов

Основным устройством в любой вакуумной установке является вакуумный насос, ведь без него условиях Земли невозможно получить вакуум.

Вакуумные насосы разнообразны и могут сильно отличаться по принципу действия, рабочим параметрам и областям применения.

В нашем каталоге представлен самый большой выбор известных во всем мире брендов, зарекомендовавших себя высокой надежностью оборудования и превосходными рабочими параметрами.

Большой модельный ряд позволяет подобрать насос, который будет с наименьшими затратами обеспечивать лучшие параметры разреженной среды, будь это исследовательская задача или технологический процесс на производстве.

Наши преимущества

  • Поставка вакуумного оборудования напрямую от производителей. Работа без посредников позволяет нам поддерживать честный уровень цен, поставлять оборудование в кратчайшие строки и контролировать ассортимент.
  • На складе всегда в наличии популярные модели вакуумных насосов.
  • Большой опыт работы с крупными клиентами и производственными предприятиями.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту и быстрый подбор оборудования, исходя из требований конкретной технической задачи.
  • Высококвалифицированные сотрудники, консультирующие и сопровождающие клиента на всех этапах сделки.
  • Аккуратная и быстрая доставка оборудования точно в согласованный срок. Все оборудование проходит обязательную проверку перед отправлением и надежно упаковывается.

Мы поставляем вакуумные насосы от лучших мировых производителей промышленной техники и предлагаем решения, которые оптимально подойдут для обеспечения требуемых параметров вакуума, к какой бы сфере ни относилась ваша техническая задача.

Области и сферы применения

Современные промышленность, производство, научно-исследовательские лаборатории, медицинские технологии невозможно представить без технологий создания вакуума.

С ростом объемов производства и быстрым развитием микроэлектроники и полупроводниковой промышленности увеличивается и потребность в вакуумном оборудовании. Полупроводниковая промышленность стала одним из основных потребителей вакуумного оборудования - на нее приходится около 40% продаж. Это привело к росту требований к чистоте вакуума, что стало толчком в разработке сухих (безмасляных) вакуумных насосов.

Вакуумная техника для лабораторий (лабораторный вакуум) физических, биологических и химических исследований, а также для медицинских установок тоже должна обеспечивать чистый вакуум, не загрязненный углеводородами.

Вакуумные насосы для лабораторий и медицины находятся в одном помещении с людьми, поэтому к ним предъявляется повышенные требования к экологичности, выхлопу откачиваемого газа, который может быть загрязнен масляным паром, уровню шума, габаритным размерам и герметичности, особенно если они применяются для откачки агрессивных, токсичных и т.д. сред, которые не должны попадать в атмосферу.

Вакуумное оборудование становится все более востребованным в энергетике. Вакуум необходим для:



  • производства солнечных батарей;
  • роторов ветрогенераторов;
  • атомной энергетики (создание материалов с нужными свойствами, герметизация, вакуумные системы необходимы для обеспечения рабочих процессов).